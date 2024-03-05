Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceklerini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayserililere daha iyi hizmet sunmak için hafta sonunu hafta içine katarak çalışan Başkan Çolakbayrakdar, bir günde 6 mahalleyi ziyaret etti. Misafir olduğu her yerde mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretin ilkini Yuvalı Mahallesi’ne gerçekleştirdi. Burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Bayramhacı Mahallesi’ne geçen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinleriyle görüştü. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı Mahallesi’ni yapacakları yeni hizmetleriyle daha güzel bir görüntüye kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Jeotermal suyun bulunduğu bölge olan Bayramhacı’da akademisyenlerden turizmcilere kadar değişik gruplarla çalışmalar yaptık. Aslına uygun bir şekilde yatırımlar yaparak bu bölgeyi daha cazip hale getireceğiz. İlçemize, turizm alanında şehrimize katkı sağlayacak mükemmel bir bölge kazandıracağız” dedi. Ardından Kaş Mahallesini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Başkan Çolakbayrakdar, mahallenin ihtiyacı doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Sonrasında Elmalı, Himmetdede ve Düver Mahallesi’nde bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelerin hayata geçirdiklerine ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Göreve geldiğim andan itibaren yaklaşık 410 bin nüfuslu ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin belediyemizden taleplerini öğrenmek için gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu demeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ürettik. Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için çalışıyoruz. Allah nasip ederse yeni dönemde de daha bir çok proje ve yeniliklerle Kocasinan'ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Biz Gelecek Kocasinan'da diyoruz ve vatandaşlarımıza daha güzel bir Kocasinan hazırlamak için koşturmaya devam ediyoruz”.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.