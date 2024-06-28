Kayseri'de balık stokların takviyesi, üretiminin artırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için 10 ilçemizde bulunan 16 adet göl ve gölete 1 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldı

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Anadolu’nun kadim kenti Kayseri, sanayi ve ticaretteki başarısının yanı sıra tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretiminde de ülkemizde önemli bir yerde bulunuyor. İlimiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu alabalık yumurta üretiminin % 37’sini gerçekleştirmektedir. Denize kıyısı olmayan Kayseri Türk Somonu üretimi ve ihracatının önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Baraja 800 bin adet sazan balığı bıraktık. Bu 800 bin adet sazan balığı, hemen 1-2 ay içerisinde büyümüyormuş. 1 yılı geçkin bir süre içerisinde balıkların büyüme süresi varmış. Balığın yetiştirilmesi de olay bir süreç değilmiş. Yavru balıkların büyütülmesi de ciddi bir zaman alıyormuş. Kayseri’ye gelen balığın yarıdan fazlasının Yamula’da değerlendiriliyor olması, son derece kıymetli. Ancak daha kıymetli olan bir şey var ki denizi olmayan bir şehirde iç bir denizde balık üreten ve ihraç eden bir şehiriz. Bu da işin son derece kıymetli bir tarafı. Bizim bugün yapmış olduğumuz bu etkinlikle barajı içerisinde balıklarla birlikte yaşanabilir bir hale getirmek ve olta balıkçılığı için burada etkinlikler yapıp, olta balıkçılığına gönül veren kardeşlerimizi burada balık tutabilmeleri için son derece kıymetli. Ancak buradan birkaç bir şeyi hatırlatmamız lazım. Avlanmak için kurallar neyi gerektiriyorsa hepsini yerine getirmemiz gerekiyor. Belirli bir ölçünün altındaki balığın tutulmaması barajdaki balık popülasyonunun artması ve devam etmesi açısından son derece önemli” şeklinde konuştu.

Yamula Barajı’nda balıkların suya bırakıldığı etkinlikte konuşan Kayseri İl Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav’da ‘Bakanlığımızın projesi çerçevesinde 16 göl ve göletimize 1 buçuk milyon adet balığı kavuşturduk. Yamula Barajı’nda da yavru balıkları suya kavuşturduk. Sürdürülebilir balıkçılık için bu çok önemli. Bakanlığımızın projesi kapsamında iç sularda hem amatör avcılık için hem de sürdürülebilir balıkçılık için proje çok önemli. Yavru alabalık üretiminin yüzde 35’sini karşılıyoruz. Somon üretip, ihraç ediyoruz. Amacımız inşallah Kayseri’de balıkçılığı çok ileriye götürerek, burada çalışmalarımızı büyütmek” dedi.