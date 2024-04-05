Hafta sonu yapılan seçimlerde Yeşilli i Belediye Başkanlığının yeni dönemi için güven tazeleyen Yeşilli i Belediye Başkanı Hayrettin Demir, mazbatasını aldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için AK Parti'den yeni dönem için yeniden aday gösterilerek, yapılan seçimleri kazanarak yeniden güven tazeleyen Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 5.ci dönemin resmen başlangıç vesikası olarak da kabul gören mazbatasını Mardin Yüksek Seçim Kurumu kurulu Başkanlığı'nda aldı.

Yeşilli İlçe Başkanı İsmail Bayhoca, İl encümen üyeleri ve yakın dostlarının da eşliğinde seçim kurulu başkanlığını ziyaret eden Başkan Hayrettin Demir, göreve 5.ci kez yeniden seçilmiş olmasından dolayı kurum çalışanlarının tebriklerini kabul etti.

Partililer tarafından tarafından adliye içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan sloganları ile karşılanan Hayrettin Demir, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DEMİR,” 5.Cİ KEZ MAZBATA ALDI Biz ülkemize ve milletimize sevdalı olduklarını belirten Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir,” Mardin’e ve ilçemize sevdalı olduklarını söyledi.

Bu aşkla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Demir,” Biz söylersek yaparız. Bizim vizyonumuzla projelerimizle hedefimizle sahada nasıl olduğumuz vatandaşımız iyi tanıyor. Bugün burada 5.ci kez aldığımız bu mazbatanın ne anlama olduğunu çok iyi biliyorum. Bu şehir bize emin olarak teslim edilen bir emanettir. Bu emanete ihanet etmedim. Hizmet ise hizmet edeceğiz. Adalet ise adaletli davranacağız. Tarafsızlıksa tarafsız davranacağız. Biz geçmişimiz belli geleceğimizde bellidir. Biz ne dedik. Bu ilçeyi yeniden imar ve inşa edeceğiz. Biz ilçeyi imar ve inşa ettik. ”dedi

BİZİM TEK DERDİMİZ VAR BU MEMLEKETE HİZMET ETMEKTİR. Tek dertleri bu memlekete hizmet etmek olduğunu kaydeden Başkan Hayrettin Demir,” Bugün kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, Yeşil enerji çalışmalarımızla sulu tarım projelerimizle biz şu an sahadayız ve sahaya çıkıyoruz. Biz onunla bununla uğraşmaya gelmedik. Hiç bir adayla hiçbir siyasi parti ile hiçbir aile ve soyadı işle alıp veremediğimiz yoktur. Bizim tek derdimiz var. Bu memlekete hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ve liderliğinde bu memlekete güzel hizmetler yaptık. Ama yetmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda ve vizyonunda bugün bir kez daha hizmet etme yoluna çıkıyoruz. İnşallah bu yolculukta haktan ve hukuktan yana olacağız. Biz hizmetten ve projeden yana olacağız” ifadelerini kullandı.

OY VERENDE VERMEYENDE BİZİM KARDEŞİMİZDİR Bize oy verenle vermeyen kardeşlerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacaklarını vurgulayan Demir,” Bizim birleştirici siyasetimiz vardır. Mardin medeniyetlerin ve kardeşliğin şehridir. Biz bunu belediyecilikte hizmetle taçlandıracağız. Hiç kimse endişesi olmazsın. Burada Mardin adliyesi önünde ilan ediyorum. Yeşilli Mardin’in 2.ci merkez ilçesidir. Mardin’in en yüksek oyu alan Yeşilli bunu hak ediyor. Yeşilli halkı Ak parti bayrağını Mardin kalesine dikmiştir. Bu Ak Parti önderliğinde Mardine Artukluya ve Yeşilli’ye daha hizmetlere vesile olacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.