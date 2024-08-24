Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin’de gazetecilerle bir araya geldi. Mavişehir cafe’de Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltılı basın toplantısında ilçede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Burada ilçede yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Asıl hedeflerinin Eylül ve Ekim ayında daha kapsamlı projelerimizi sizlerin aracılığı ile kamoyuna paylaşacaklarını söyledi.

Yeşilli de geçmişte neler yapıp yapmadığımızı yerinde göstereceklerini ifade eden Başkan Demir,” . Bizim iddiamız Yeşilli ilçemizi merkez ilçe yapmaktır. Devam eden Kentsel dönüşüm projemiz bir yıl içinde bitirmektir. Kentsel Dönüşüm projesinin 2.ci etabı için çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye 6 aydır kendi ekonomisini toparladı. Güçlü bir cumhurbaşkanımız var. Güçlü bir devletimiz var. Hedeflerimizi tutturmak için projelerimizi hazırlıyoruz. Belediye olarak tasarruf tedbirlerine uyuyoruz. Halkımıza verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için de gece gündüz çalışıyoruz.” Dedi

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ Kentsel Dönüşüm Projesinde Türkiye’de birinci olduklarını kaydeden Başkan Demir,” Kentsel dönüşüm projesinde kalan son evleri yıkacağız. Hedefimiz 14 mahallede Kentsel dönüşüm projesini başlatmaktır. Bunun için Ankara’da girişimlerimiz devam ediyor. Kentsel Dönüşümde hiç kimseyi mağdur etmedik. Herkesin evinini vicdani olarak ücretini hesapladık. Şu anda hiçbir vatandaşımızın bizden alacağı yok. Vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Devlette devamlılık var Kentsel Dönüşümde durmak yok. Kentsel Dönüşüm projemiz Türkiye’de örnek proje olarak gösteriliyor. Yeşilli'de yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iki mahallede hızlı bir şekilde sürüyor. Projenin ilçenin 14 mahalesine aşamalı bir şekilde yaymak için çalışmalar başlattık.Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz bir cazibe merkezi haline gelecek. İlçeye tersine göçün başlayacak. Yeşilli'de ilk 5 yıldızlı otel projesinin inşaatı devam ediyor.TOKİ konutlarımız bitme aşamasındadır. Yakında vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Hizmetlerime kaldığımız yerden devam ediyor. Büyük hedeflerimiz var.. Büyük ilçe olmak için çalışıyoruz. Yeşilli kültür ve Turizm kenti olacak.”ifadelerini kullandı.

MARDİN’DE İLK DEFA BELEDİYEMİZ TARAFINDAN GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİNİ KURUYORUZ Mardin’de ilk defa belediyemizde güneş enerjisi panellerini kurmak için proje hazırladıklarını vurgulayan Başkan Demir,” . Güneş enerjisi ile ilçemize çok şey kazandıracağız. Fakir ailelerimizin elektrik faturalarını güneş enerjisinden karşılayacağız. Yeşil vadi de 4 su kuyusu güneş enerjisi ile karşılayacağız.Sebze meyve tarımını Yeşil vadide yeniden hayata geçireceğiz. Tarımda %50 oranında arazi sulamayı hedefliyoruz. Tabiki bütün bunları Güneş enerjisi projemizle yapacağız. Mardin’in en büyük belediye meydanı yapmak için kolları sıvadık. Yeni belediye binası yapacağız. Bedesten çarşısı Otel inşaatımız Oto park inşaatımız devam ediyor. Bununla birlikte kırsal mahallelerimizi de köy evlerimizle ağıllarımızla yeniden dönüştürmek için projeler hazırlamak için çaba sarf ediyoruz .Yani ilçemiz adeta bir şantiyeye dönüşmüş durumdadır.”

Yeşilli ilçesinin Mardin'in en konforlu ilçesi haline getirilmesi konusunda iddialı olduklarını kaydeden Başkan Demir, Yeşilli'ye kazandırdıkları yatırımlar arasında bulunan spor komplekslerinden, kapalı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, futbol sahaları, doğal gaz projesi, yolların asfalt ve parke taşı ile döşenmesi gibi bir çok hizmete imza attıklarını, atmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.