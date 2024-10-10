Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Başkan Mahallede" adıyla düzenlediği köy buluşmalarına Hamidiye'de devam etti. Başkan Deviren'e başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Hamidiye, Şükriye ve Katırlı muhtarları, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.BURSA (İGFA) - Öncelikle kürsüye gelen Hamidiye Muhtarı Ayhan Gündoğdu, kaynak suyunun boşa aktığını söyleyerek sulama amaçlı kullanılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ise son günlerde yaşanan kadın cinayetlerini kınadı. Başkan Pehlivan, köy sakinlerinin dilek ve önerilerini doğrudan belediyeye aktarmalarını isteyerek hızlı çözüm üretileceğini belirtti.

Toplantıda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Hamidiye köyü bölgesinin tarım amaçlı suya daha kolay ulaşacağını söyleyerek gölet projesini müjdeledi.

Başkan Deviren konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki sofralık zeytinin önemli bir kısmı burada üretiliyor. Gemlik zeytini, o kaliteli dediğimiz zeytin, 413 kilometrekarelik bir alanda yetişiyor. Biz 400 küsur metrekarelik bir alanı, Gemlik Hamidiye köyümüzün zeytin alım yeri olarak belirledik. Size bir müjde vereyim, göreve geldiğimiz günden bu yana altı ay geçti ve bu süre zarfında enerjimizin yüzde yetmiş, seksenini köylerimize verdik. Burada çok değerli köy muhtarlarımız var. Önümüzdeki dönemde de aynı düşünceyle köylerimize ağırlık vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın köylerini sevmesi çok önemli.”

Bölgenin sulama konusundaki ihtiyaçlarına ulaşma için gereken çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Deviren, sözlerini şöyle tamamladı: “İki gün önce, ilçemizdeki siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla birlikte Devlet Su İşleri Bursa Bölge Müdürlüğü’ne gittik. Ziyarette, Gemlik’in özellikle bu civardaki susuz olan köylerinin sıkıntılarını anlattık. Göletler yapılacak, Katırlı köyümüzde bir gölet projesi var, bu devam edecek. Umurbey’de bir sulama havuzu ve İznik yönünden gelen suyun Umurbey’e kazandırılması önemli, çünkü bölgede 600 bine yakın zeytin ağacı var. Ağaçlarımız en kısa sürede daha fazla suya kavuşacak."