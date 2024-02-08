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CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan Adıyaman'a depremzedelere destek olmak için gelen CHP milletvekilleri Türkan Elçi, Tuncay Özkan, Yüksel Mansur Kılıç ve Ali Karaoba ile birlikte incelemede bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Depremzedelerin acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak amacıyla Adıyaman'a gelen CHP milletvekilleri Türkan Elçi, Tuncay Özkan, Yüksel Mansur Kılıç ve Ali Karaoba'ya teşekkürlerini ileten Başkan Engin Doğan, "Depremlerin yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan, acılarımızı paylaşan milletvekillerimize minnettarız. Bu birlik ve dayanışma, toplumumuzun en büyük gücüdür," dedi.

KÜTÜPHANE AÇILIŞI VE KURS MERKEZİ ZİYARETİ

CHP heyeti, ziyaretleri sırasında K2-B konteyner kentinde yeni açılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirip, hayat boyu öğrenme kurs merkezini ziyaret etti. Başkan Engin Doğan, "Depremzedelerimizin yanında olmak, onlara moral ve destek vermek bizim için onurdur. Açılan kütüphane ve kurs merkezi, çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli bir kaynak olacak," ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yöneticiler ile hayır lokmalarına katılıp, halkımızla bu acı günü paylaşmaya devam etti. İzmit belediyesinin katkılarıyla kurulan konteyner kentte incelemelerde bulunup yine Adıyamanlı hemşehrilerimizde buluştu.