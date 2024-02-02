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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın Osmangazi Belediye Başkan Adayı olarak, Osmangazi Belediyesi’nin 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Mustafa Dündar’ı açıkladı.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOFAŞ Spor Salonu’nun gerçekleşti. Büyük bir katılımın olduğu aday tanıtım toplantısında Erdoğan, Bursa’nın 17 ilçesindeki Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarını kamuoyuna tanıttı. 3 dönemdir Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Dündar, 4. dönem için yeniden aday gösterildi.

MUSTAFA DÜNDAR KİMDİR?

1965 Gümülcine doğumlu. İlkokulu Yunanistan’da bitirdi ve daha sonra Orta-Lise tahsili için Türkiye’ye gelerek öğrenimini Türkiye’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak serbest avukatlık yaptı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi’nin Yönetim Kurulu üyeliğini ve 3 dönem de başkanlığını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş aşamasında Osmangazi İlçesi Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 Milletvekili genel seçimleri sonucu 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili olarak parlamentoya girdi. TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk delegasyonu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclis Dışişleri Komisyonu sözcülüğü görevini üstlendi. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Yunanistan parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Osmangazi’de Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere giren Dündar, 3. kez Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Yunanca bilmektedir.