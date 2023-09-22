Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih şehri Bursa’nın 3 kıtaya yayılan cihan imparatorluğunun çıkış yeri olduğuna dikkat çekerek, “Böyle manevi bir şehirde yaşamak, görev yapmak, öğrenim görmek büyük nimet.” ifadelerini kullandı.BURSA (İGFA) -Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin en eski okullarından biri olan Bursa Anadolu Erkek Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

1883 yılında ‘Bursa Sultanî Mektebi’ olarak kurulan tarihi okulun ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Dündar, “Bursa Erkek Lisesi, Bursa’nın hatta Türkiye’nin en eski okullarından biri. Bu okulumuzun ayrı bir havası, ayrı bir ruhu var. Bugüne kadar birçok önemli şahsiyet bu okulda yetişti. Bu okulda okumak, bir ayrıcalıktır. Aynı zamanda güçlü ve tecrübeli bir eğitim kadrosuna sahip başarılı bir okul. Böylesine önemli imkânlardan en iyi şekilde faydalanın. Önce kendimiz, sonra toplum için faydalı olmaya çalışalım.Sizler sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sadece diploma almak önemli değil, iyi bir insan da önemli. Bu büyük aile içinde kendinizi en iyi şekilde yetiştirip, hedefe ulaşacaksınız. Şimdi neyi öğrenirseniz hayat boyunca en büyük sermayeniz olacak. Buradaki öğrendikleriniz ömür boyu karşınıza çıkacak.” diye konuştu.

İyi insan olmak için iyi bir eğitim almanın önemine değinen Başkan Dündar, daha sonra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ile birlikte tarihi lisedeki sınıfları gezerek öğrencilere yardımcı kitap seti hediye etti.