Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilde büyük yıkıma sebep olan asrın felaketinin ardından depremlerin gerçekleştiği bölgede ve Bursa’da yardım seferberliği başlatan Osmangazi Belediyesi, depremzedeleri yalnız bırakmıyor.BURSA (İGFA) - Büyük depremin hemen sonrasında bölgedeki çalışmalara destek veren Osmangazi Belediyesi, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toplam 100 prefabrik yapıdan oluşan Osmangazi Mahallesi kuruyor.

Ayrıca, Ramazan ayı süresince İslahiye ve Antakya’da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği dağıtılıyor.

Deprem bölgesindeki hizmetlerin yanı sıra Bursa’ya gelen depremzedelere de kucak açan Osmangazi Belediyesi, depremi yaşayan vatandaşların kıyafet, ev eşyası ve günlük ihtiyaçlarını Sevgi Mağazası ile karşılıyor.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçeye gelen depremzede ailelere ziyarette bulunuyor. Başkan Dündar, depremden etkilenip Şanlıurfa’nınKaraköprü ilçesinden Bursa’ya gelip Alemdar Mahallesi’ne yerleşen Yıldız ailesinin evine misafir oldu. Aileyle sohbet eden Dündar, çocuklara oyuncak vererek mutlu etti. Yıldız ailesi ise Başkan Dündar’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.