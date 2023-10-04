Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce Başkan Dündar, meclis üyelerine Osmangazi Belediyesi’nin Eylül ayında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili yaptığı konuşmada dünyada hayvan haklarının konuşulmadığı bir dönemde dünyanın ilk hayvan hastanesinin Bursa’da hizmete açıldığına dikkat çekti.

Başkan Dündar, “Bursa’mızda 19.yüzyıldaGurabahane-i Laklakan olarak kurulan dünyanın ilk hayvan hastanesi ile başlayan bu kültürü, Avrupa’nın en büyük Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ile yaşatıyoruz. 114 dönümlük arazi üzerine kurulan bu merkezimizde, tedavi ve yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar, ultrason ve röntgen odaları, karantina alanları gibi bölümleriyle tam bir klinik hizmeti veriliyor. Türkiye’de bu şekilde hizmet veren başka bir tesis yok" diye konuştu.

Başkan Dündar, Ekim ayı içerisinde Cumhuriyetin 100’üncü yaşının kutlanacağını da hatırlatarak, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. İnşallah, cumhuriyeti nice 100 yıllara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı görevine atanan Adnan Kurtuluş ile yeni görev seçilen MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten’e de görevlerinde başarılar diledi.