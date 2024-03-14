Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 5 yıl boyunca Osmangazi Belediye Meclisi’nde görev yapan meclis üyeleriyle iftarda bir araya gelerek her birine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nde 2019-2024 döneminde görev yapan ve görev süreleri 31 Mart’tan itibaren dolacak olan meclis üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın düzenlediği iftar yemeğinde buluştu. Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediyesi 2019-2024 dönemi meclisinde görev yapan AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri katıldı. Başkan Dündar, meclis üyelerine 5 yıllık sürede yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten’in de katıldığı iftar yemeğinde konuşan Başkan Dündar, “Ramazan ayının kendine has güzellik ve özellikleri var bu ayın güzellikleri tüm yıla yansıyarak böyle güzel ortamlarda güzel sofralarda insanlarımız inşallah hep birlikte olsun. Hep birlikte çok zor bir 5 yıllık dönem geçirdik. Bunlardan biri pandemi, öyle sıkıntılı günler geçti ki, belediyedeki arkadaşlarımız can siperane çalışmalar yaptı. Pandemiden sonra büyük bir deprem felaketi yaşadık. Depremin olduğu sabahı bizim çalışma arkadaşlarımız arama kurtarma ekipleri hemen yola çıktı. Ekiplerimiz bölgede 5 canı kurtarmayı başardı. Bunun dışında enkaz kaldırma, temizlik, park bahçe, ilaçlama, çalışması yaparak aş evi kurdular. Arkadaşlarımızın var güçleriyle çalışarak bölgede hayatın normale dönmesine yardımcı oldu. İslahiye’de 100 hanelik konut inşa ederek deprem depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ben, 5 yıllık sürede Osmangazi için çalışan tüm meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Grubu adına konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu da, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayımız mübarek olsun. Bizi bu güzel iftar programında buluşturan Mustafa Dündar başkanımıza teşekkür ediyorum. Görevimizin sonuna geldik. 5 yıllık görev süremiz doldu. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bize. Biz, omuz omuza hizmet yapmaya çalıştık bunu inşallah başarabilmişizdir.” diye konuştu.

MHP Grup Sözcüsü Necati Çelik de, “Bu güzel organizasyon adına Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Dostluklar bakidir. Bundan sonra da görüşmelerimiz devam edecektir. Biz 5 yıldır beraber mecliste çalıştığımız tüm arkadaşlarımızdan memnunuz. Bizim desteğimiz ve dualarımız Mustafa Dündar Başkanımızla, hizmetlerinin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Osmangazi ve Bursa için 5 yıl birlikte halkımızın yararına olan konularla ilgili tüm gayretleri birlikte gösterdik. Bu 5 yıllık süre içinde olağanüstü bir dönem yaşadık. Gerek Belediye personelimiz, meclis grubumuz ve meclis çalışanları hizmet adına ellerinden geleni yaptılar. Osmangazi için hizmet eden tüm belediye meclis üyelerine partim ve grubum adına teşekkür ediyorum” derken, İYİ Parti Grup Sözcüsü Büşra Şahin ise, “Başkanımıza bu güzel programı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız 5 yıllık görev sürecinde iyi kötü zamanlarımız geçti. Yeri geldi güldük yeri geldi öfkelenip seslerimizi yükselttik. Bizim amacımız kimseyi kırmak değildi. 5 yıllık görev sürecimizi anlımızın akıyla bitirdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.