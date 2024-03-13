Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarlar için iftar yemeği verdi.BURSA (İGFA) - Ramazan ayında bereketini, birlik ve beraberliğini vatandaşlarla birlikte yaşamaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan ayının ikinci iftarında ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğine muhtarların yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın ve Refik Özen ile birlikte AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iftar saati öncesinde masaları tek tek dolaşarak muhtarların her biriyle ayrı ayrı tokalaştı. Akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı. Başkan Dündar, yemek sonrası muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında da iftar programları düzenleyerek Ramazan ayının birlik ve beraberliğini kalabalık sofralarda bir arada olarak yaşıyoruz. Bugün iftar sofralarını kurduğumuz Osmangazi Meydanı, Bursa’ya nefes aldıran bir eser olarak ortaya çıktı. Birinci etabın sonuna geldik. İkinci etap için çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz günlerde bu dev meydanda konserler düzenleyerek birbirinden önemli sanatçıları vatandaşlarımız ile buluşturduk. Şimdi de Ramazan ayı ile birlikte bu meydan da iftar sofraları kuruyoruz. Meydandaki ilk iftarımızda da değerli muhtarlarımız ile bir araya geldik.” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, Osmangazi Belediyesi’nin bugüne kadar önemli projeleri Bursa’ya kazandırdığını belirterek, “Bizler, yerel yönetimlerde üçlü olsun güçlü olsun derken bunu kast ediyoruz. Büyükşehir, ilçe belediyesi ve merkezi idarenin uyumlu çalışmasıyla birlikte nelerin başarılabileceğini görüyoruz. Şimdi de önemli bir seçimin arifesindeyiz. Belediye başkanlarımız ali birlikte muhtarlarımıza da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın da konuşmasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Bursa’ya kazandırdığı eserlerden dolayı teşekkür ederek, “Muhtarlarımız iyi bilir, eskiden genel bütçe dediğimiz hükümetin 10 senede yapamadığı projeleri Osmangazi Belediyemiz 1-2 yılda yapabiliyor. AK Parti Belediyeciliği ile buluşan bütün il ve ilçelerimiz, hamdolsun bundan istifade etti. Muhtarlarımızla birlikte belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte beraber yol yürüdüğümüz sürece çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakırız.” diye konuştu.

İftar davetinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür eden Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, “Yurtdışından misafirlerim geldiğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ve Hamitler’deki Macera Bursa’yı gezdirdim. Bana bu eserlerin hükümet tarafından mı yapıldığını sordular. Ben de Osmangazi’mizin çalışkan belediye başkanı tarafından yapıldığını söyledim. Gerçekten çok şaşırdılar. Yurtdışında bu tarz eserlerin devlet tarafından yapıldığını söylediler. Bunları duyunca Mustafa Dündar başkanımız ile bir kez daha gurur duyduk. 31 Mart tarihinde hem biz muhtarlar hem de başkanımız seçime giriyor. 31 Mart tarihinden sonra da inşallah yeniden hep birlikte oluruz” dedi.