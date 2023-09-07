Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilk etabında sona gelinen Osmangazi Meydanı’nın 2 bin araçlık otoparkıyla şehir merkezindeki trafik yükünü büyük ölçüde azaltacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Bursa’ya değer katan vizyon projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hamitler Mahallesi’nde 50 dönümlük alan üzerine kurulan Macera Bursa bünyesinde hizmete açılan Masal Bahçesi’nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Biz, bir proje hazırlarken maliyetini hesaplarken Türkiye’deki en uygun fiyatını araştırırız. Masal Bahçesi’ni de en uygun haliyle projelendirdik ve hayata geçirdik.Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte gelip istifade ediyor. Çocuklarımız eğleniyor, aileler memnun kalıyor. Önemli olan da bu zaten. Klasik muhalefet anlayışında‘yapmayınca neden yapılmıyor, yapınca da bu iş niye pahalı diye’ anlayış var.Bunu anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“OSMANGAZİ MEYDANI, GERÇEK BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ”

Osmangazi Meydanı’nın sadece Osmangazi Belediyesi’nin değil Bursa’nın vizyon projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmangazi Meydanı, 14 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. O bölgeyi kamulaştırma çalışmalarıyla çöküntü beton yığınından kurtarmaya çalıştık. Böyle güzel bir proje ortaya çıkınca şimdi de bazı kesimlerden ‘otopark şehir merkezinde trafiği yoğunlaştırıyor’ eleştirisi geliyor. Böyle bir mantık olur mu? Biz bu otoparkı toplu taşımaya entegre ediyoruz. Bu büyük otoparkla şehir merkezine fazla aracın gitmemesini amaçlıyoruz. Burada farklı fonksiyonlarıyla gerçek bir kentsel dönüşüm ortaya koyuyoruz. Diğer taraftan meydan otoparkındaki kat yükseklikleri 2.5 metre yerine 4.20 metre olarak yapıldı. Olası bir afet halinde toplanma merkezi olarak da planlandı. Bunların hepsi detaylı şekilde düşünülerek hayata geçirildi. Bir anda akla gelip de yapılan projeler değil bunlar.Osmangazi Meydanı, vatandaşlarımız, akademisyenler, STK’lar gibi geniş bir kesimin görüşü alınarak ortak akılla ortaya çıkan bir projedir.” dedi.