Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde belediye personeli ile bayramlaştı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında belediye birimlerinde görev yapan personeller ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde özellikle çocuklar ile yakından ilgilenen Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.

Ramazan Bayramı’nın başta tüm İslam alemine huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni eden Başkan Dündar, “Bolluk ve bereket içerisinde geçirdiğimiz, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz bu mübarek ay boyunca Ramazan’ın ruhuna yakışır şekilde yaşamaya çalıştık. Aynı zamanda tüm ülkeyi derin üzüntüye boğan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın da yanında olmaya özen gösterdik. Bu vesileyle başta çalışma arkadaşlarım ile aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim” dedi.

