Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ile bir araya geldi.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Dündar, şehit aileleri ile sohbet etti. Başkan Dündar, ailelere bir sıkıntıları olup olmadığını sordu ve istekleri not aldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Başkan Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Sevim Gürkan ile birlikte çok sayıda şehit yakını katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de vatandaşlarımız ile güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Osmangazi Belediyemizin 14 yıldır üzerinde çalıştığı önemli bir kentsel dönüşüm projesi olan Osmangazi Meydanı’nda düzenlediğimiz iftar programları ile her akşam farklı kesimlerden vatandaşlarımız ile aynı sofrada buluşuyoruz. Bugün de şehitlerimizin emaneti olan sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımızla iftar yaparak hem Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşıyoruz hem de vatandaşlarımızın yakında açılışını yapacağımız bu devasa meydan hakkındaki meraklarını gidermiş oluyoruz. Bu merakları giderme adına Ramazan öncesinde gençlere yönelik konserler yaptık ve 250 bin gencimizi 37 bin metrekare büyüklüğündeki bu meydanda ağırladık. İki etap halinde çalıştığımız Osmangazi Meydanı projesinin birinci etabını önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. İnşallah seçimlerde halkımızın bizlere vereceği destek ile de ikinci etaptaki çalışmalarımız hız kazanacak. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir şehirde yaşadığımız için bu tür meydanlara vatandaşlarımız ihtiyaç duyuyordu. Osmangazi Meydanı, Bursa'ya nefes aldıran bir eser olarak ortaya çıktı” dedi.

“ŞEHİT YAKINLARIMIZA HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK”

“Bugün burada, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara olan minnet ve şükranımızı ifade etmek için bir araya geldik” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Dündar, “Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu büyük mirası en iyi şekilde koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine karşı her zaman sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. Bugün bağımsız, özgür ve barış içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimizin alın teri, kanı ve emeğine borçluyuz. Ülkemizin birliği ve güvenliği her şeyin üstesinden geliyor. Eğer güvenlik söz konusu değilse, hiçbir şeyin önemi yok. Bu ülke, bu vatan, bu millet ve bu bayrak şehitlerimiz sayesinde yüceliyor. Şehitlerimin emaneti olan sizleri de önemsiyoruz. Sizlerin arzuları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Güçlü bir bütçemiz var. Bunu israf etmeden her kuruşunu kamu için kullanıyoruz. Tüm derdimiz vatandaşlarımıza daha rahat bir yaşam sunabilmek. 15 yıl boyunca görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Siz şehit ailelerimize de kapımız her zaman açık. Bu vesileyle, şehitlerimizin ruhlarına bir kez daha rahmet, gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyor, onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Sevim Gürkan da yaptığı konuşmada, kendilerini ailelerini unutmadıkları ve şehitlerin emanetlerine sahip çıktıkları için Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.