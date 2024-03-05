Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönemde hayata geçireceği projelerini geniş katılımlı bir toplantıda tanıttı. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri olarak adlandırdığı 15 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla Osmangazi’yi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirdiklerini ifade eden Dündar, dördüncü dönemde ise Osmangazi’ye altın çağını yaşatacaklarını söyledi. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, 2024 yerel seçimleri için belirlediği yol haritasını düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. Üç dönem başarılı bir şekilde yaptığı belediye başkanlığı görevinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilen Dündar, 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerini, görüntüler eşliğinde anlattı. Yeni dönem için en önemli konu başlıklarının ‘kentsel dönüşüm’ ve ‘dirençli bir şehir’ olacağının altını çizen Başkan Dündar, ulaşımdan, geri dönüşüme, çevreden kültürel ve sosyal hayata, spordan tarihi mirasa sahip çıkmaya, turizmden istihdama ve ev ekonomisine kadar herkese hitap eden projelerini kamuoyunun beğenisine sundu.

Konuşmasına ‘Bursa, bizlere atalarımızın mirası olduğu kadar, çocuklarımızın da emanetidir’ sözleri ile başlayan Dündar, “Hizmet belediyeciliği, ilkesiyle AK Parti olarak bundan tam 20 yıl önce ‘Yerel Kalkınma’ sloganıyla, yolculuğumuza başladık. Biz de 2009 yılından bu yana ‘Marka Şehirler’ vizyonumuz, “Büyük Medeniyet Yolunda” hedefimiz ve “Gönül Belediyeciliği” temamızla, bu hizmet maratonunda koşmanın onurunu yaşıyoruz. Böyle kadim bir medeniyete sahip, ruhaniyetli şehir Bursa’ya hizmet etme imkanı verdiği için Rabbime hamd ediyorum. Şimdi, bu hizmet maratonunda yeni bir etaba başlıyoruz. Türkiye’nin yeni yüzyılında ‘Gerçek Belediyecilik’ ilkesiyle, yerel yönetimlerdeki 15 yıllık tecrübe ve ilk günkü aşkla Osmangazi’de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz” dedi.

11 AYRI LOKASYONDA DÖNÜŞÜM

Tevazu, gayret, samimiyet ve yatırımlarla dolu dolu geçen 15 yıl içinde yapmış oldukları hizmetleri ve projeleri slayt gösterisi eşliğinde Bursa kamuoyuna bir kez daha hatırlatan Dündar, ‘Tüm bunları biz yaptık, yine yaparız’ diyerek 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerini tek tek tanıttı. Biz halkımızın karşısına boş vaatlerle değil, yaptığımız kalıcı eserlerle çıkıyoruz diyen Dündar, “Dirençli Şehirler yeni dönemde de en önemli konu başlığımız olacak. Bugüne kadar gerek Soğanlı Kentsel Dönüşümü gerekse oluşturduğumuz gelişim bölgelerinde 51 bini aşkın planlı konut inşa edildi. Ve 204 bin kişinin güvenli konutlara yerleşmesini sağlamış olduk. Yeni dönemde de “Yerinde Yeni ve Güvenli Yaşam” ilkesiyle 11 ayrı lokasyon belirledik. Vatandaş talepleri öncelikli olarak bu bölgelerde dönüşümü hızla başlatıyoruz” dedi.

OSMANGAZİ’YE AFET KOORDİNASYON VE EĞİTİM MERKEZİ

Bir taraftan kenti afetlere dirençli hale getirirken, diğer taraftan da olası afet sonrası için de hazırlıklar yaptıklarını belirten Dündar, “Yeni dönemde her türlü teknolojik altyapıya sahip bir Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’ni ilçemize kazandırıyoruz. İlçemizin afetlere karşı tüm kapasitesinin yönetilmesini sağlayacak, Kent Afet Yönetim Bilgilendirme Haritası’nı hazırlıyoruz. Yine olası afet sonrası halkımızın güvenli bir şekilde toplanacağı yeni alanlar oluşturuyoruz. Mevcutta 238 olan Toplanma Alanı sayısını yeni dönemde 500’e çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

DEV MEYDANDA İKİNCİ ETAP, ULAŞIMA NEFES

Osmangazi Meydanı’nda ikinci etaba başlayacaklarının yanı sıra ulaşımda da trafiğe nefes aldıracak çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Dündar, “Dündar, Osmangazi Meydanı ile çöküntü bölgesini Bursa’mızın vitrini haline getirdik. Türkiye’nin en özel ve Bursa’nın en büyük meydanında ikinci etaba başlıyoruz. Yer altı otoparkı, belediye hizmet birimleri, oditoryum, konferans salonları ve cami ile birlikte Osmangazi Meydanı, Bursa’nın yeni buluşma noktası olacak. Ulaşımda, yeni yollar açarak, mevcut yolları daha sağlıklı hale getirerek ve çıkmaz sokakları açarak, trafiğe nefes aldırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde, Hamitler-Dereçavuş arası imar yolu ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı-Bağlarbaşı Okul Cadde imar yolunu yaparak, her iki bölgeye de önemli alternatif güzergahları kazandırmış olacağız” dedi.

“HİSAR’I KENTİN YENİ TURİZM ROTASI HALİNE GETİRECEĞİZ”

Yeni dönemde Çevre ve Şehircilik standartlarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen Dündar, “Şehre yaptığımız her dokunuşun bugünden geleceğe bir iz bırakmak olduğuna inanıyoruz. Bursa bir tarih şehridir. Bu tarihi kimliğimizi korumak ve geleceğe en iyi şekilde aktarmak için yeni dönemde de gayretle çalışacağız. Şanlı tarihimize bir anıt eser olarak kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Hanlar Bölgesi ve Hisar’da yaptığımız çalışmalar ile 567 restorasyonla Osmangazi Belediyesi olarak artık bu alanda gerçek bir markayız. Tabi her karışı derin bir tarihle yoğrulmuş ilçemizde bu alandaki çalışmalarımızı yeni dönemde de hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu alanda en önemli odak noktalarımızdan biri Hisar Bölgesi. Burada binlerce yıllık tarihin izini sürüyoruz. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılara ev sahipliği yapan Hisar Bölgesi’ni Arkeopark olarak bir açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Hisar-Üftade Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgeyi seyir terasına dönüştürecek çalışmaları zaten başlatmıştık. Böylelikle bütüncül bir planlama ile hem Tarihi İpek Yolu aksını hem de 1326’nın Bursa’sını gün yüzüne çıkarıyoruz. Hisar Bölgesi’ni kentimizin yeni bir turizm rotası haline getirme hedefiyle bölgedeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına yeni dönemde de devam edeceğiz” dedi.

İPEKÇİLİK TARİHİNE IŞIK TUTACAK BİR RESTORASYON

Yeni döneme damga vuracak bir diğer projelerinin de Romangal Fabrikası Restorasyonu olacak olduğunu belirten Dündar, “Tarihi İpek Yolu Aksı içerinde çok büyük bir öneme sahip olan Bursa İpekçiliğini, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak noktasında bu değerin sahiplenilmesi ve tekrar insanlığa kazandırılması büyük bir görevdir.19. yüzyılda inşa edilen ve bir dönem Fransız Konsolosluğu olarak da kullanılan, ipek üretiminin yapıldığı tarihi fabrika binasını, özgün kimliğine kavuşturacağız. Fabrikanın restorasyonu ile alanın; Butik İpek Üretim Merkezi-Eğitim, Seminer ve Sergi Salonları-Müze, Restoran+Kafe-Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Alanı, olarak kullanılması mümkün olabilecek. Bu çalışma hem ipekçilik tarihine ışık tutacak hem de ziyaretçileri için unutulmayacak bir deneyim yaşatacaktır” diye konuştu.

KAYHAN’A ANTİKA PAZARI

Yeni dönem için Bursa’nın en eski çarşılarından biri olan Kayhan için de önemli bir proje hazırladıklarını kaydeden Dündar, “Biliyorsunuz Kayhan Bölgesi, içinde yer alan Gökdere Medresesi, Ördekli Kültür Merkezi, Şadırvanlı Han, Irgandı Köprülü Çarşısı, Gurabahane-i Laklakhan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile tam bir hazine. Bu bölgeyi Kültür Aksı Yayalaştırma Projesi’yle kent turizmine kazandırıyoruz. Ve bu bölgede konumlandıracağımız Antika Pazarı ile eski eşya meraklıları, nostalji tutkunları ve koleksiyoncuları Kayhan’da buluşturacağız. Yine Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonla özgün kimliğine kavuşması çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR

‘Çevreye duyarlı şehirler’ mottosuyla yeni dönem için birbirinden önemli projeler hazırladıklarını dile getiren Dündar, “Bursa’mızı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmak için önemli çalışmalara imza attık. Soğanlı Millet Bahçesi ve Macera Bursa gibi büyük ölçekli projelerin yanında mahallerimize kazandığımız 451 parkla, ilçemize 1 milyon 700 bin metrekareyi aşkın nitelikli yeşil alan kazandırdık. Bu yeşil alanı, yeni dönemde 2 milyon metrekarenin üzerine çıkarmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda İnkaya’da 450 bin metrekare alanda hayata geçireceğimiz Doğa Sporları Parkı, özel parkurları, dinlenme alanları ve sosyal yaşam alanları ile Bursa’mızın yeni Kent Parkı olacak. Bunun yanında mahallelerimize kazandıracağımız Sokak Oyunları Parkları ile çocuklarımıza unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını yeniden hatırlatacağız. Hiç şüphesiz sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri de spor yapmak. Herkes rahatlıkla spor yapabilsin diye ilçemize Spor ve Kondisyon Parkları kazandıracağız” diye konuştu.

YENİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ İLE TEMİZ ENERJİ

Sağlıklı bir kent için yeşil alanlar kadar iklim değişikliğiyle mücadele de hayati önem taşıyor diyen Başkan Dündar, “Bu noktada Sıfır Atık Projesiyle atıkların dönüşümü noktasında önemli bir mesafe kat ettik. Doğayı koruyup, ekonomiye değer üreten geri dönüşüm çalışmalarımızı yeni dönemde de kesintisiz sürdüreceğiz. Yine bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çok önemli. Biz de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Veysel Karani Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin çatısına kurduğumuz Güneş Enerji santralleri ile geçen yıl enerji ihtiyacımızın yüzde 25’ini güneşten sağladık. Yeni dönemde farklı tesislerimizin üzerine kuracağımız yeni güneş santralleri ile bu rakamı ikiye katlamayı planlıyoruz” dedi.

“ANNE ÇOCUK MERKEZLERİ ÇOCUKLARIMIZI OKULA HAZIRLAYACAĞIZ”

Konuşmasını, Sosyal belediyeciliği, sosyal yardımların ötesinde toplumun her kesimine el uzatan, ailenin, kadınların ve gençlerin tüm ihtiyaçlarının gözetildiği bir bilinçle ele alıyoruz diyerek sürdüren Dündar, “Bu noktada ilçemize kazandırdığımız (BAREM) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizle sosyal belediyecilikte zirve yaptık. BAREM; bünyesindeki 200 yatak kapasiteli Huzurevi, 150 kişilik Alzheimer Bakım Merkezi ve 150 kişilik Engelli Bakım Merkezi ile Türkiye’de bir ilk. Varlıklarıyla bize güç veren yaşlılarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ve sosyalleşmesine katkı sunmak için yeni dönemde de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yine farklı mahallelere kazandıracağımız Anne Çocuk Merkezleri ile 4-6 yaş arası çocuklarımızı bedensel, ruhsal ve sosyal yönden okula hazırlayacağız.”

GENÇLERE ÖZEL PROJELER

Gençlik hizmetlerinin de önemli konu başlıklarından biri olduğunu söyleyen Dündar, “Bu noktada yeni neslin daha eğitimli ve donanımlı olması için onlara ders çalışıp, kendilerini geliştirebilecekleri yeni mekanlar hazırlıyoruz. İlk etapta Osmangazi Meydanı’na kazandıracağımız kütüphane başta olmak üzere, kütüphane sayımızı daha da artıracağız. Genç nüfusun yoğun olduğu mahallelerimize Bilgi Evleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bunun yanında sınavlara bilgi evlerinde hazırlanan 18-25 yaş arası gençlerimize yönelik moral motivasyon kamplarımız yeni dönemde artarak sürecek. Gençlerimizin sosyalleşmelerine yönelik nitelikli alanlar kazandırmak hedefiyle başladığımız “O Kafe Bu Kafe” projemiz gençlerimizden büyük ilgi gördü. Bu mekanlarımızın sayısını yeni dönemde de arttıracağız” dedi.

KADINLARA, EMEKLİYE, ÖĞRENCİLERE DESTEK

Yeni dönemde sosyal belediyecilik alanında ses getiren projeler hazırladıklarını belirten Dündar, “Güçlü aile, güçlü toplum ilkesiyle hayata geçirdiğimiz Aile Rehberlik Merkezlerinin sayısını artıracağız, OSMEK kurslarımızın da kapsamını genişleteceğiz. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz Engelsiz İş Atölyesi projemizle özel gereksinimli bireylerin de üretim zincirinin bir halkası olmasını sağlayacağız. Yılda yaklaşık 3,5 milyon ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırdığımız Somuncu Baba Gönül Fırını ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve çorba servisi yaptığımız Aşevi ile yeni dönemde de gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Buradan yeni destek paketlerimizin de müjdesini vermiş olayım. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yeni dönemde, Kadınlarımıza Mutfak, Emeklilerimize Pazar ve Öğrencilerimize Ulaşım desteklerini başlatıyoruz. Bu konuda talepleri, belediyemizin internet sitesinden almaya başlıyoruz” diye konuştu.

“KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İZ BIRAKACAĞIZ”

Hemşehrilerimizi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturduğumuz organizasyonlarımız yeni dönemde de devam edecek diyen Dündar, “Kültür gezileri, geleneksel kültürel etkinlikler, edebiyat, şiir, resim ve müzik yarışmaları, konserler, festivaller, tiyatro ve Halk dansları gösterileri gibi etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Tabii ki can dostlarımızı da unutmadık. Biliyorsunuz Osmangazi olarak, 114 dönümlük alanı ile Türkiye’nin en büyük Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’ne sahibiz. 19. yüzyılda yaralı hayvanların düşkünler yurdu olarak Gurabahane-i Laklakan’ı inşa eden ecdadımızın izinde gidiyor ve sahipsiz hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz. Yeni dönemde teknolojik olarak daha donanımlı olacak Gurabahane-i Laklakan Doğal Yaşam Merkezi’ni ilçemize kazandıracağız” dedi.

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ

Yeni dönemde de hizmet üretmek ve kalıcı eserler bırakma noktasındaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Dündar, “Bugüne kadar ilçemize kazandırdığımız kültür merkezi halkalarına yeni dönemde Akpınar Kültür Merkezi’ni de ekliyoruz. Biliyorsunuz, Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olduğu için Akpınar Kültür Merkezi de yıkılmıştı. Hayata geçireceğimiz proje ile Akpınar Kültür Merkezi aynı yerinde daha modern, güvenli ve konforlu olarak yeni dönemde bölgeye kazandırılacak. Halkımıza daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş imkanı sunduğumuz Kapalı Pazar Alanlarıyla ilgili yeni yeni talepler geliyor. Yeni dönemde ihtiyaç duyulan mahalleleri kapalı pazar alanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran Aile Sağlığı Merkezlerine önümüzdeki dönemde yenilerini ekleyeceğiz. Bunun yanında mahalle hizmet binaları, muhtarlık binaları ve taksi duruklarının yenilenmesi çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecek. Yeni dönemde bir ilk olarak hayata geçireceğimiz projelerden biri de Düğün ve Davet Salonları olacak. Bu konuda gerçekten halkımızdan çok büyük bir talep var. Mahallelerimize kazandıracağımız düğün ve davet salonları, her türlü cemiyet, konferans, toplantı ve buluşmalara ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

YENİ SPORCU FABRİKASI

Spor alanında hayata geçirecekleri yatırımlara da değinen Dündar, “Türkiye’nin en büyük Atletizm Salonu’nu ilçemize kazandıran, 26 spor tesisini sporcularımızın hizmetine sunan bir belediye olarak spor yatırımlarına yeni dönemde de devam edeceğiz. 30 bin metrekare alanda hayata geçireceğimiz Yunuseli Spor Tesisi ve Kükürtlü’ye kazandıracağımız Sporcu Fabrikası, yeni dönemin örnek spor yatırımlarından olacak” dedi.

Yeni dönemin en çok ses getiren projelerinden birinin de Dijital Gösteri Merkezi olacağına dikkat çeken Dündar, “Hepimizin malumu olduğu üzere, teknolojiyle birlikte bilindik pek çok ihtiyaç ve alışkanlık yerini yenilerine bırakıyor. Talepler ve ihtiyaçlar da sürekli değişiyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Günümüzde yaşamın her alanına giren teknolojiyi, sanat ve eğlence ile buluşturan bir Dijital Gösteri Merkezi’ni ilçemize kazandıracağız. Ziyaretçiler gözlük kullanmadan, çıplak gözle 3 boyutlu metavörs yaşayabilecek. Gözlüksüz, çıplak gözle 3 boyutlu sanal bir evrenin içinde yolculuk yapabilecek” ifadelerini kullandı.

Sözlerine, Necip Fazıl Kısakürek’in “Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım sözleri ile devam eden Dündar, “Bugüne kadar tüm ekibimizle birlikte nasıl karınca gibi çalıştıysak, önümüzdeki dönemde de Bursa’mıza dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

VARANK: “DÜNDAR BAŞKANIMIZIN TECRÜBESİNİ BURSA’DAN MAHNRUM BIRAKAMAYIZ”

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı olarak iddialı bir siyaset hareketi olduklarının altını çizdi. “Biz, hizmet, proje ve gayret insanıyız” diyerek konuşmasına devam eden Varank, “Mustafa Dündar başkanımızdan bugüne kadar hayata geçirdiği ve önümüzdeki dönem bu güzel ilçemize hangi eserleri kazandıracağını açıkladığı güzel bir sunum dinledik. Mustafa başkanımız tecrübesinin yanında ilk günkü heyecanı ve gayretiyle çok başarılı bir belediye başkanımız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da Ankara’daki değerlendirmelerinde böyle bir tecrübeyi Bursa’dan mahrum bırakamayız dedi. İnşallah Osmangazi’de bu başarılı çalışmalarına devam etmesini istedi. Biz de başkanımızla birlikte yeni dönemde farklı eserlere imza atacağız.” ifadelerini kullandı.

Hizmet siyasetinin önemine dikkat çeken Varank, “Biz, bu ülkede taş üstüne taş nasıl konulur bunun derdindeyiz. Yapılan eserler aslında bizim anlayışımızın en güzel göstergesi. O kadar iddialıyız ki, Cumhur İttifakından başka Türkiye’de böyle eserler ortaya koyabilecek başka bir siyasi hareket, ya da bize rakip olabilecek başka bir aday bulamazsınız. Biz inanıyoruz ki, bundan çok daha fazlasını yapabiliriz. Bunun yolu da bir sinerji yakalamaktan geçiyor. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, merkezi hükümet. Üçlü saç ayağını bir araya getirdiğinizde işler daha bereketli, hızlı olur. Biz inanıyoruz ki, Bursa’da 17’de 17 yapabiliriz. Benim vereceğim söz şu, Bursa’nın neye ihtiyacı varsa, başkanlarımız bunu takip edecek ve ihtiyaçlar giderilecek. Biz bu şehre sevdalıyız. Yerelde de genelde de farklı bir Bursa’yı inşa edeceğiz. Çok konuşulan raylı sistem ve hızlı trenlerin tamamlandığı bir dönem olacak. Ben bu kadar çalışkan ve her kesim ile barışık bir başkanımız olduğu için kendisine teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Meclis Üyesi adayları sahneye çağrılarak tanıtıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2019-2024 döneminde görev yapan meclis üyeleri adına Semih Vardarbaş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Osman Gazi biblosu hediye etti.

Başkan Dündar’ın proje tanıtım toplantısına Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti MKYK Üyesi Önder Matlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, il ve ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları katıldı.