Yüzyılın felaketini Adana’da yaşayan 6 yaşındaki Osmangazi Avcı’nın, tüm oyuncakları enkaz altında kalmıştı. Kendisine jant kapağından bir kalkan ve tahta parçasından da kılıç yapıp oyun oynayan Avcı’nın görüntüleri hafızalara kazınmıştı. Küçük çocuk, Bursa’dan kendisine özel olarak gönderilen oyuncaklarla adeta sevince boğuldu.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkım ve acılara neden olan yüzyılın felaketinde yaralar hızla sarılırken, Adana’dan gelen görüntüler, yüreklere bir nebze de olsa su serpti.

Depremin ardından bölgeye giden Bursa Osmangazi Belediyesi’ne bağlı görevli mühendisler, hurdaya dönmüş bir otomobilin jant kapağından kendisine kalkan yapan ve bir tahta parçasını da kılıç olarak kullanıp sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Osmangazi Avcı’yı gördü.

Mühendis ekibi küçük çocukla bir süre oyunlar oynayıp hatıra fotoğrafları çekti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gören Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hemen harekete geçti ve küçük çocuk için çok özel bir hediye kolisi hazırlandı.

İçerisinde kitaplar, boyama kalemleri, kıyafetler ve bir de kılıç kalkan oyuncak seti bulunan hediye kolisi, küçük çocuğa özel olarak gönderildi. Koliyi babasıyla birlikte açan Osmangazi Avcı, içinden çıkan kılıç kalkan setini görünce adeta mutluluktan havalara uçtu. Hemen oyuncaklarını koliden çıkaran Avcı, oyun oynamaya koyuldu. Çocuğunun en mutlu anlarını ise babası cep telefonuyla kayda aldı. Küçük çocuk, aldığı hediyeler için Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.