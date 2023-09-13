Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlere verdiği nasihatte içinde bulunduğumuz dijital çağda teknolojinin doğru ve yerinde kullanımına dikkat çekerek, “Teknoloji sizi kullanmasın, siz onu kullanın” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gazi Anadolu Lisesi’nde bir araya geldiği öğrencilere hayata dair tavsiyelerde bulundu. Başarının sadece teorik eğitimi tamamlayıp üniversiteyi kazanmak olmadığı mesajını veren Başkan Dündar, “Önemli olan iyi bir insan olarak yetişip, vatana ve millete faydalı hizmetlerde bulunmak. Bunu yaptığımızda gerçek başarıya ulaşmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve teknolojik yeniliklere açık olmaları tavsiyesinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İçinde bulunduğumuz dijital çağ, iki ucu keskin bıçak gibi. Teknolojiyi yerinde kullanacağız ama onun esiri olmayacağız. Özellikle sosyal medyaya fazla kapılmayın. Onlar bizi kullanmasın, gerektiğinde biz onları kullanalım. Bizi çalışmaktan alıkoyacak, tembelleştirip uyutacak ne varsa hepsinden uzak duralım. Teknolojinin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına asla izin vermeyelim. Vaktimizi boşa harcamayalım. ” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin şehrin birçok farklı noktasında bilgi evleri ve kütüphaneleri ile eğitim hizmeti verdiğini ifade eden Başkan Dündar, “Bu kütüphanelerimizin hepsinin dolu olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Demek ki; gençlerimiz okuyor, araştırıyor ve çalışıyor. Araştırırken de teknolojinin imkânlarından faydalanalım. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine de çok dikkat edelim. Gördüğümüz bir bilginin ciddi kaynaklarını çok iyi araştıralım. Bu şekilde hedefe doğru emin adımlarla yürürsek, başarıya ulaşmış oluruz.” diye konuştu.