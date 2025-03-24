Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muğla İli Arı Yetiştiriciler Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk ve arıcılarla iftar sofrasında buluştu. Başkan Durmuş programda üreticilere arıcı körüğü dağıttı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Likya Otelde gerçekleşen iftar programınaDalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kural, Belediye Meclis Üyeleri, MAYBİR Başkanı Veli Türk, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı, Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Yaman, İlçe Tarım Müdürlüğünden Hulusi Kıyak, Ziraat Odası Başkanı Aydın Çepel, Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı, Muhtarlık İşleri Müdürü Tülay Koyuncu ve arıcılar katıldı.

İftar yemeğinin ardından “Arıcı Körüğü Yapım ve Dağıtım Protokolü” kapsamında üreticilere arıcı körüğü dağıtıldı.Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) üyesi olan arıcılara yönelik sağlanan destekle tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlanıyor.

Programda Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı, Dalaman’da MAYBİR’e üye sayısının 223 olduğunu belirterek; “Yaklaşık 55 bin adet arılı kovan mevcut olup geçen yıl 60 ton bal üretilmiştir. Doğal afetler ve aşırı sıcaklar nedeniyle rekoltede düşmeler olmuştur. Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak sizlerin yanında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. MAYBİR ile birlikte gerçekleştirdiğimiz körük projesi ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz destek projeleriyle arıcılığın gelişmesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman, yaptığı konuşmada Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a hem arıcılara vermiş olduğu destek hem de ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

TÜRK; “ARICILIĞI BIRAKIRSAK DÜNYANIN DENGESİ BOZULUR”

Programda konuşan MAYBİR Başkanı Veli Türk, arıcıların yaşadığı zorlukları anlattı. Muğla’da yaşanan orman yangınları, küresel ısınma, kuraklık, sahte bal üretimi, mazot ve girdi fiyatlarının arıcılığı bitme noktasına getirdiğini vurgulayan Türk, arıcılığı yaşatmak için MAYBİR olarak mücadele verdiklerini söyledi.Türk; “Arı olmazsa tarım da olmaz! Arı’nın tarıma verdiği katkı yüzde 70. Bunu kimse göz ardı edemez. Bir arıcı, tarım olan yere arısını koyduğu zaman 1 lira kazanıyorsa orada tarımla uğraşan kişiye katkısı 20 lira. Bu bilimse bir gerçek.Biz yok olursak, üretemez hale gelirsek, arıcılığı bırakırsak dünyanın dengesi bozulur. Arıcılarımıza sahip çıkmamız lazım. Arıya sahip çıkmak tarıma sahip çıkmakla eş değerdir. Bir arıcının körüğü tütmezse arıcı o işi bırakmış, üretim bitmiştir. Biz körükleri tüttürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hep birlikte üretmeye devam etmeliyiz.” diye konuştu.

Arıcılara verdiği desteklerden dolayı Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a teşekkür eden Türk, iş birliğinin devam etmesini temenni etti. Türk, arıcı körüğünün maddi destekten çok manevi bir destek olduğunu söyledi.

BAŞKAN DURMUŞ; “YEREL YÖNETİMLER OLARAK ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muğla’nın, Türkiye’nin en önemli arıcılık merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. “Ülkemizin en çok kovanına, en çok arısına ve en çok bal üretimine sahip il konumundayız” diyen Başkan Durmuş şunları söyledi:“Özellikle çam balı üretiminde Muğla, Türkiye’nin yüzde 80’lik üretim payı ile zirvede yer alıyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar, üreticilerimizi de ciddi şekilde etkiliyor. Girdi maliyetlerinin artması, üretimdeki zorluklar ve diğer faktörler karşısında bizler de yerel yönetimler olarak elimizden gelen desteği sağlamak zorundayız.

Bu bilinçle, Dalaman Belediyesi olarak, Ocak ayında MAYBİR ile iş birliği yaparak arıcılarımıza destek olmak için “Arıcı Körüğü Yapım ve Dağıtım Protokolü” imzaladık. Sizlerin en çok kullandığı malzemelerden biri olan körükleri, arıcılık faaliyetlerinizde kolaylık sağlaması adına sizlere hediye ettik. Küçük gibi görünen bu destek, aslında bizim için büyük bir anlam taşıyor. Çünkü biz biliyoruz ki, arıcılık sadece bir meslek değil; doğanın dengesini koruyan, tarımsal üretime katkı sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran çok önemli bir sektördür.Dalaman Belediyesi olarak her zaman üreticimizin, emekçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”