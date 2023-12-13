Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, arsa sahipleri ile yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle uzun zamandır hukuk mücadelelerini sürdüren Öz Mavikent Konut Yapı Kooperatifi sakinleri ile görüştü.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yaklaşık 35 yıldır hukuk mücadelelerini sürdüren Öz Mavikent Konut Yapı Kooperatifi sakinleri ile görüştü. Öz Mavikent sitesi sakinleri ve arsa sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlığın uzun zamandır devam ettiğini ifade eden Başkan Engin, “Sorunun yapıcı yaklaşım ve uzlaşıyla çözülebileceğine inanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu konuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Öz Mavikent Sitesi sakinleri ve arsa sahipleri arasında yaklaşık 35 yıldır bir hukuki itilaf bulunduğunu ifade ederek, “Narlıdere Belediyesi olarak biz her zaman yapıcı yaklaşımdan, uzlaşıdan yanayız. Vicdanları rahatsız etmeyecek şekilde bu sorunun çözülebileceğine inanıyoruz. Barınma maliyetlerinin giderek yükseldiği, ev almanın bu kadar zorlaştığı bir dönemde insanları mağdur edemeyiz. Yaşanan mağduriyetin olabildiğince ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Öz Mavikent Sitesi’nde yaşayan vatandaşlarımız yaklaşık 35 yıldır süren bu süreçte gerek maddi gerekse psikolojik olarak zor günler geçirdiler. Bu süreçte açılan davalar, tahliye kararları var. Biz bu sorunun çözümü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını istemiyoruz” diye konuştu.

YAŞANAN SÜREÇ

Narlıdere’de Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile 1986 yılında 5 blok halinde inşa ettirdiği sitenin kurulu olduğu arazi sahibi arasında 42 daireyle başlayan anlaşmazlık yaklaşık 35 yıldır devam ediyor. Arsa sahibinin, inşaatta hatalar olduğu iddiasıyla daireleri teslim almaması ile başlayan süreç, açılan davalar ve mahkemelerin verdiği çeşitli kararlarla yıllardır sürüyor.