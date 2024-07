İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, son dönemde artan hayat pahalılığına rağmen asgari ücrete ara zam yapılmamasını sert bir dille eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirneİl Başkanı Alpay Engin, hükümetin vatandaşların geçim sıkıntılarını görmezden geldiğini belirterek yetkililere seslendi.

Başkan Engin, iktidarın asgari ücrete zam yapma gibi bir düşüncemiz yok söylemini eleştirdi.

Asgari ücrete zam yapılmasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Engin açıklamasında şunları kaydetti:

"Her gün marketlerde, mağazalarda fiyatların nedensiz bir şekilde arttığını hepimiz görüyoruz. Her ürüne her gün nedensiz zam gelirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşımızın maaşlarına zam yapılmaması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bu durumu anlamak mümkün değil. AKP iktidarı, halkın yaşadığı gerçek sorunları görmek yerine hâlâ kendi zevki ve sefasını düşünüyor. Her fırsatta büyük ekonomik başarılar gösterdik diyerek halkı alenen kandıran hükümet, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın yaşam mücadelesini göz ardı ediyor. İnsanlarımız temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişken, hükümet yetkilileri lüks içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu adaletsizlik kabul edilemez. AKP iktidarı, halkın taleplerine kulak tıkamış durumda. Vatandaşlarımızın günlük yaşantılarındaki zorlukları anlamak istemiyorlar. Biz İYİ Parti olarak, halkımızın yanında durmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Asgari ücrete acilen ara zam yapılmalıdır. Bu, vatandaşlarımızın insanca yaşayabilmesi için hayati bir gerekliliktir."