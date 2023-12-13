Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararda yapılan değişikliğe sert tepki gösterdi. Başkan Engin, “Dünyada ne kadar organize suç örgütü varsa hepsinin lideri, tetikçisi promosyon vatandaşlık alıp burada yaşıyor” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz edinimiyle vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulama maddesi "400 bin dolar tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz" oldu.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, tekrar gündem olan yabancılara vatandaşlık verilmesini sağlayan uygulamaya tepki gösterdi.

“ONCA ŞEHİDİMİZ BUNUN İÇİN Mİ CAN VERDİ?”

Başkan Engin, ekonomik krizi düzeltmek için vatandaşlığın ‘peşkeş çekildiğinin’ altını çizerek, “Türk vatandaşlığına satılabilir gözüyle bakanların vatan ve bayrak sevgisinden şüphe ederim! Bu kadar önemli bir mertebe, satılabilir mi ya da satın alınarak bu mertebeye ulaşılabilir mi? Bu topraklar için kanını döken onlarca şehidimiz, gazimiz yarın bir gün buralar yabancılara satılsın üstüne bir de vatandaşlık verilsin diye mi çarpıştı? Bu resmen utanmazlıktır! Kendileri yüzünden oluşan bu korkunç ekonomik tabloyu, Türk vatandaşlığını peşkeş çekerek düzeltmeye çalışıyorlar. Dünyada ne kadar organize suç örgütü varsa hepsinin lideri, tetikçisi promosyon vatandaşlık alıp burada yaşıyor. Tehlike her geçen gün daha da artıyor!” dedi.