Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Er, “Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır” dedi.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Yurdun dört bir yanından Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ne katılarak canını ortaya koyan kahramanlarımızı minnetle anmak, onların kazandığı bağımsızlığı korumak hepimizin olduğu gibi gelecek nesillerin de görevidir.

Bu zafer, asırlardır hür yaşayan bir milletin bağımsızlık haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde sonsuza kadar özgürce dalgalandırma irademizin simgesidir.

Türk milletinin istikrarlı, kararlı ve inançlı duruşu karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini anlayanlar bugün de hala Anadolu’yu parçalamak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni güçsüz kılmak için ellerinden gelen her türlü oyunu oynamaya devam etmektedirler. Ancak milletimiz de bu tür girişimlere karşı tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün de bir ve beraber olarak dimdik durmaktadır.

Bugün bulunduğumuz coğrafyada birçok ülkede kan dökülmeye devam ederken, ülkeler arasında gerilim giderek tırmanırken ve insanlık özellikle gıda ve enerji temini noktasında büyük sıkıntı içerisindeyken Türkiye Cumhuriyeti, bunların tam aksine güven ve istikrar içerisinde ilerleme ve büyüme yolunda çok daha emin adımlar atmaya devam etmektedir.

Hele ki yaşadığımız son asrın felaketinde 11 ilde büyük yıkımlar olmasına rağmen Devletimiz hiçbir ülkenin yapamayacağını yaparak bu enkazın altından çok kısa süre içerisinde çıkmayı başarmış ve tüm dünyaya bu alanda da örnek olmuştur.

Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyorum” dedi.