Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile birlikte Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

MALATYA (İGFA)- Dilek Mahallesi’ndeki iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Er, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Taleplerini birebir anlatma fırsatı bulan esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Er’e ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Er, esnaf ziyaretinde karşılaştığı mahalle sakinlerine de hal hatır sormayı ihmal etmedi.

BAŞKAN ER: ESNAFIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Başkan Er, Malatya’nın ve esnafın ayağa kalkması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Şehrin ekonomisinin bel kemiği olan esnafımız bizim için çok değerli. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 6 Şubat depremlerinde Malatya’mız büyük yara aldı. Konutlarımızın ve iş yerlerimizin bir bölümü ya yıkıldı ya da hasar aldı, buna bağlı olarak da kullanılamaz hale geldi. Dolayısıyla bizim ilk işimiz vatandaşımızı hem kalıcı konutlarına hem de kalıcı iş yerlerine kavuşturmak olacaktır. Bununla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Emlak Konut ve TOKİ ile sürekli istişare ederek, koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın. Allah’ın izniyle çok çalışacağız ve Malatya’mızı yeniden imar ve inşa ederek, güzel günlere taşıyacağız” dedi.