Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, Hekimhan ilçesi Güzelyurt, Girmana, Yeni Mahalle, Mimar Sinan ve Şehit Fetih Akyüz mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerinde ulaşım ağını genişletmek, vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmelerini sağlamak için yol çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında yol çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesinin Güzelyurt, Girmana, Yeni Mahalle, Mimar Sinan ve Şehit Fetih Akyüz mahallerinde de yol çalışmaları yaparak, bölge sakinlerine kaliteli ulaşım imkânı sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan ilçesinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Er, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bu bağlamda Güzelyurt ve Girmana mahallelerinde sıcak asfalt ve stabilize yol; Yeni Mahalle, Mimar Sinan ve Şehit Fetih Akyüz mahallelerinde de asfalt bakım onarım, sıcak asfalt serimi gibi yol çalışmaları gerçekleştiriliyor.