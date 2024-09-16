Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberinde Genel Sekreter Yardımcıları Nusret Mum, Seyithan Tekin ve ilgili şube müdürleri ile Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.MALATYA (İGFA) - İnşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, 1330 metrekaresi kapalı, toplam 1650 metrekare inşaat alanına sahip olan Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi, idari birimler, çok amaçlı salon, kafeterya ve simülasyon merkezi olmak üzere dört ana birimden oluşuyor.

Bütün birimleri ortak bir fuayede buluşturan yapı, Tunç Çağı yerleşimlerine atıfta bulunuyor. Farklı yüksekliklerden oluşan Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi, geleneksel ve modern malzemelerden oluşan karma sistemle inşa edildi.

BAŞKAN ER: ÇOK KISA BİR SÜRE SONRA HİZMET SUNMA AŞAMASINA GELMİŞ OLACAK

Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi gezisi sırasında konuşan Başkan Er, “Karşılama merkezindeki çalışmalarımızı yüzde 99 oranında tamamlamış durumundayız. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte çok kısa bir süre sonra hizmet alma aşamasına gelmiş olacağız. İnşallah açılışını Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte yapacağız. Simülasyon merkezi ile ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir çalışma gerçekleştirecek. Çok güzel bir merkez yapılmış. Bu merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.