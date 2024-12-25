Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Yıllardır çevreyolu altı hizmet almadı diyoruz. Buradaki bu çalışmalarımızla, rezerv alanlarındaki çalışmalarımızla çevreyolu altındaki bölgelerimiz hak ettiği yere gelecek inşallah” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er 29 numaralı (Taştepe) rezerv alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Taştepe rezerv alanındaki incelemeleri sırasında yapmış olduğu açıklamada, “Taştepe mahallemiz 29. rezerv alanı olarak ilan edilmiş bir bölgemizdir. Taştepe yıllardır kentsel dönüşümle ilgili hayalimizde olan, kentsel dönüşümle burayı nasıl rehabilite edebiliriz diye düşündüğümüz bir alan.

Önceki yıllarda İmar Daire Başkanımız burası ile ilgili çalışmalar yapmış. İnsanlarımızın nasıl bir şehir ihya edileceğini tasavvur edememelerinden dolayı belediyemiz bununla ilgili olumlu bir sonuç maalesef alamamış. Malatya olarak büyük bir felaket yaşadık. Mühim olan bu felaketleri, bu afetleri ve krizleri faydaya dönüştürmektir. En önemlisi de krizlerden en iyi şekilde çıkabilmektir. Malatya’da yapmış olduğumuz çalışmalar da bundan ibarettir. Taştepe mahallemiz de depremde büyük hasar almış ve neredeyse ayakta bina, ev kalmamış durumda. Bu alanla ilgili olarak TOKİ ile birlikte çalışmalar başlattık. Bu alanın rezerv alanı ilan edilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Allah’a şükürler olsun ki bu alan da rezerv alanı ilan edildi. TOKİ tarafından ihalesi yapıldı. Yaklaşık olarak 3 bin konut inşa edilecek. Bu alandaki çalışmalar beş etap şeklinde yapılacak. Dört etabın ihalesi yapıldı ve bir etap ile ilgili çalışmalar da sürdürülüyor.

Şehit Fevzi Mahallesinde TOKİ konutları buradaki insanlarımızın biraz daha umutlu olmalarını sağladı. Şehit Fevzi Mahallesini gören insanlarımız Taştepe, Melekbaba ve Kiltepe’de burası gibi olacak. Yıllardır çevreyolu altı hizmet almadı diyoruz. İnşallah buradaki bu çalışmalarımızla, rezerv alanlarındaki çalışmalarımızla çevreyolu altındaki bölgelerimiz hak ettiği yere gelecek. Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz” dedi.