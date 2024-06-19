Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ev sahipliğinde Mekke’de düzenlenen İslam dünyası Hac Heyetleri Başkanları ve Bakanları Bayramlaşma Merasimine iştirak etti.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Mekke'de düzenlenen İslam dünyası Hac Heyetleri Başkanları ve Bakanları Bayramlaşma Merasimine katıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbaş, paylaşımında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bayramlaşma merasiminde yaptığı konuşmada Gazzeli kardeşlerimiz üzerinde işlenen korkunç cinayetlerin derhal durdurulması, ateşkesin bir an önce sağlanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tanınarak 67 sınırlarına dönülmesi konusunda Suudi Arabistan Devleti’nin kararlılık içerisinde olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Erbaş, "Nazik ev sahipliği ve Gazze/Filistin davası ile ilgili hassasiyeti sebebiyle zat-ı alilerine teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah.” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1803154507427192976