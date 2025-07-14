Bursa Yenişehir’e, turizm kenti kimliği kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Tarihin doğal güzelliklerle buluştuğu Yenişehir’in, turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik ve üyelerini düzenlenen programla Yenişehir’de ağırladı. Sinanpaşa Külliyesi’nde, Bursa Turist Rehberleri Odası üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ercan Özel, Yenişehir’in Osmanlı’nın ilk başkenti olduğuna vurgu yaptı.

‘KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN GÜZELLİKLER VAR’

Tarım kenti olarak bilinen Yenişehir’in aynı zamanda turizm kimliği olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, “Her bir sokağı her bir adımında tarih var. Aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir doğal güzellikleri var. Yaptığımız çalışmalarla turizmi canlandıracağız. Hedefimiz, tarım kenti kimliğimizin yanına bir turizm kenti kimliğimizi de eklemek” dedi.

REHBERLERE TARİHİ TUR

Başkan Ercan Özel; Bursa Turist Rehberler Odası üyelerine, Yenişehir Osmanlı Evleri, Eski Yenişehir Doğumhanesi, Ulucami, Saat Kulesi, Tarihi Belediye Binası, Çınarlı Cami, Süleymanpaşa Türbesi, Balibey Cami ve Türbesi, Kumluk Cami, Pustinpuş Baba Zaviyesi, Orhan Gazi Cami, Nilüfer Hatun Çeşmesi, Orhan Gazi Hamamı ile Müstecip Onabaşı’nın Orhaniye Mahallesi’ndeki mezarı ve Koyunhisar Mahallesi’ndeki Aydoğdu Bey Türbesi’ni gezdirerek rehberlik etti.

YARHİSAR PROJESİNE HAYRAN KALDILAR

Yarhisar Mahallesi’nde, Güneşin Kadınları Kooperatifi ile Yenişehir Belediyesi’nin ortak hazırladığı ve Avrupa Birliği’nden 103 bin Euro hibe almaya hak kazanan projeyi ziyaret eden Turist Rehberleri, hem projeye hem de bölgeye hayran kaldı. Agro ve Eko Turizm çalışmalarını yerinde inceleyen Turist Rehberleri, Yenişehir’e daha fazla önem vereceklerini vurguladı.

‘TURİZM POTANSİYELİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ’

Program sonrası açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’imizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde tanıttık. Agro turizm, eko turizm ve tarih turizmine yönelik projelerimiz hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Tarihin doğal güzelliklerle buluştuğu şehrimizdeki, turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarım kenti olan şehrimizin aynı zamanda Turizm Kenti olması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizin turizm potansiyelini harekete geçirecek işbirlikleri açısından verimli bir buluşma oldu. Bursa Turist Rehberler Odası Başkanı Tansu Erçevik ve üyelerine düzenlediğimiz programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın önümüzdeki günlerde Yenişehir’e olumlu yönde katkısı olacağına olan inancım tam” diye konuştu.