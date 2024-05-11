Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anneler Gürü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MALATYA (İGFA) - Annelerin karşılıksız sevginin timsali olduğunu dile getiren Başkan Er, insanın en değerli varlığının annesi olduğunu belirtti. Annelerin her zaman baş tacı olduğuna vurgu yapan Başkan Er, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Hoşgörünün tükenmez kaynağı olan Annelik, bizim inanç anlayışımıza göre de yüce ve kutsaldır. Sevgili Peygamberimiz, “Cennet, annelerin ayaklarının altındadır” sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarına yön vermelerinde büyük pay sahibi olan annelere olan vefa borcunu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizi yılın bir günü değil, her zaman yanlarında olarak onlara olan minnet borcumuz olduğunu unutmamalıyız.

Sonsuz sevgi ve sabrını büyük bir cömertlikle sunan, bizi bizden iyi tanıyan, ‘gölgesi yeter’ dediğimiz annelerimizin bu eşsiz duyguyu yüreklerinde taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”