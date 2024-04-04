Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Devir Teslim Töreninin akabinde İnönü Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla hemhal olan Başkan Er, Malatya’nın eski günlerine dönmesi için çok çalışacaklarını belirtti.

MALATYA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, şehrin anahtarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay’dan teslim aldıktan sonra ilk olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Er, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkan Er, gittiği noktalarda vatandaşların ilgi ve sevgisi ile karşılanırken, vatandaşlara da ‘Hayırlı Ramazanlar’ dileğinde bulundu. Karşılarında Başkan Er’i gören esnaf ve vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Er, “Malatya için çok çalışacağız. Malatya’nın eski günlerine dönmesi ve şehrimizin ayağa kaldırılması noktasında yoğun mesai harcayacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Malatya’da yapılacak çok iş var ve biz sorumluluklarımızın farkındayız. Bu bilinçle şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz” dedi.

Öte yandan vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Er, sorunların çözümü noktasında gayret göstereceklerini ifadelerine ekledi.