Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, görev yaptığı beş yıl boyunca uyum içinde çalıştığı kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, görev yaptığı beş yıl boyunca uyum içinde çalıştığı kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulundu. Başkan Ergin, “5 yıl boyunca uyum içerisinde çalıştığımız tüm kurumlarla çalışmalarımıza ve kentimize hizmete aralıksız devam edeceğiz. Mesailerine devam eden çalışanlara ve tüm müdürlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Ergin, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ı, Sosyal Güvenlik Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü Ayvalık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Gökay Gün’ü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan’ı, Tapu Müdürü Sülbiye Aylin Dizer’i, Milli Emlak Müdürü Necip Baytemir’i, Balıkesir Kadastro Müdürlüğü Ayvalık Şubesi Birim Yetkilisi Elif Geçmez’i, Mal Müdürü Şinasi Zeytintepe’yi, Nüfus Müdürü Hakan Halis Durmuş’u, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil’i, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Oral’ı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan İnce’yi, İlçe Dernekler Büro Şefliği’ni ve kurumlarda çalışan emekçileri ziyaret etti.

