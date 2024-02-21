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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Akhisar programına coşkuyla başladı. Coşkulu karşılamanın ardından Başkan Ergün, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi ile birlikte oda başkanlarıyla buluştu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilçe programlarına Akhisar ile devam etti. Ticaret Borsası önünde davul zurnayla karşılanan Başkan Ergün, daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ev sahipliğinde oda başkanları ile bir araya geldi. Başkan Ergün'e, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. DURAKLAMA DÖNEMİ SONA ERİYOR Akhisar'da geride kalan 5 yıldaki duraklama döneminin sona ereceğini belirten Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, "Yerel seçimler öncesi Akhisar’la ilgili hayallerimizi paylaştığımız bir çok toplantı düzenledik. Cengiz Ergün Başkanımız ile bu projelerimizi birlikte hayata geçirebileceğiz" ifadelerinde bulundu. AKHİSAR’IN YILDIZI PARLAYACAK Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar'da hayata geçirdiği yatırım ve hizmetler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de," Akhisar ilçemiz bizim için değerli. Akhisar hizmet ve yatırım anlamında kayıp bir 5 seneyi geride bıraktı. İlçe belediyesi hizmetleri noktasında gerekli hizmetleri alamadı. Cumhur İttifakı gücü ve birlikteliği ile ilçemizin daha fazla hizmetleri alacağından şüphem yok. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu'nun desteği, Cumhur İttifakının birlikteliği ile Ömer Başkanımla ilçemize daha fazla, güzel yatırımlar yapacağımızdan şüphem yok. Akhisar’ımızın bu dönem yıldızının parlayacağını düşünüyorum" dedi. Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da ziyaretten memnuniyetini paylaştı. Daha sonra oda başkanları tek tek söz aldı, taleplerini iletti.