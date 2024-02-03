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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Çatal Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşları selamladı. Seyfettin Bey Caddesi’nde vatandaşlara pilav ikram eden Başkan Ergün, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cuma günü dolayısıyla bir program düzenledi. Çatal Camii’nde kıldığı Cuma namazı çıkışında cemaate hayırlı Cumalar dileyen Başkan Ergün, Seyfettin Bey Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün’e programda TBMM MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, KAÇEP İl Başkanı Gonca Aras, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, meclis üyeleri, parti teşkilatları eşlik etti.

BAŞKAN ERGÜN, “DESTEKLERİNİZLE 1 DÖNEM DAHA HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ” Çatal Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Seyfettin Bey Caddesi’nde kahvehaneleri, dükkan ve işyerlerini ziyaret eden ve hayırlı işler dileyen Başkan Ergün, Alaybey Camii önünde Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Pilav hayrı öncesinde meydanda bulunan vatandaşlara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, “Bu mübarek Cuma gününde hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün, güzel bir gün, güneşli bir gün, hayırlı bir gün. 15 gün öncesi MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak aldıkları karar gereği bir dönem daha Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmemden dolayı şahsım, teşkilatlarım ve Manisa adına onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim utandırmasın. 2009’dan beri verdiğiniz desteklerle 15 yılı tamamladık. İlk günkü çizgimizden sapmadık, başkaları gibi laf yaparak, iftira atarak siyaset yapmadık, karalama politikası yapmadık.

Cengiz Ergün ve çalışanları hizmet yaptı, proje üretti, vatandaşı mutlu etmek için, daha yaşanabilir Manisa yapmanın çabası içerisinde olduk. 17 ilçe 1088 mahallesinde yapılanları görmemek, ben kelime kullanmayacağım, yüce Rabbim görüyor. Vatandaş görüyor. Görmek istemeyen görmüyor, saygımız var. Muhalefeti de olacak, biz de eksiğimizi görüp, icraatımıza devam edeceğiz. 2009’dan bugüne kadar karşınızda alnımız açık, pak bir şekilde sizin huzurunuzdayız. Bugüne kadar ne teşkilatlarımıza ne partimize ne de Cumhur İttifakı’na bir laf getirmedik. Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Bir dönem daha bize bu görevi verdiler, Rabbim sağlık verdikçe sizlerin de takdiri ve tercihi noktasında bizlere destek verirseniz hizmetleri bir dönem daha devam ettirmeye çalışacağız. Hepinize vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve şirketlerimizde çalışan 6250 kardeşimiz var onlardan Allah razı olsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hakkımızda hayırlı olsun, yapılan hayırlar yüce Allah katında kabul olsun. Her şeyin hayırlısı olsun” diye konuştu. Konuşmanın ardından dua edildi. Başkan Ergün, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile birlikte vatandaşlara pilav ikram etti.

ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyet, pilav hayrının ardından Bülent Koşmaz Parkı üzerinde bulunan seçim standına kadar esnaf ve vatandaş buluşmasını sürdürdü. Cadde boyunca çocukları da ihmal etmeyen Başkan Ergün, kırtasiye seti ve futbol topu dağıtarak çocukları sevindirdi.