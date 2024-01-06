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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir dizi inceleme için Manisa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu, Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı.MANİSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programında, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve üst yönetim kadroları ile daire başkanları tarafından karşılandı. Başkan Ergün, Bakan Uraloğlu’na teşrifleri nedeniyle teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Büyükşehir ve MASKİ yönetim kadrolarıyla tek tek tokalaşan Bakan Uraloğlu, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Mücahit Arınç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği, devam ettiği ve yapılması planlanan projeleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Bakan Uraloğlu’na ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu.