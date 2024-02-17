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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. 1973’te kurulan odalarına ilk kez bir belediye başkanının ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Biz sizden çok memnunuz. Sizin sayenizde ekipmanlarımız güçlendi. Sonuna kadar sizin yanınızdayız. Çiftçi dostusunuz, Allah razı olsun” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaret programlarına Saruhanlı ile devam etti. İlçe temaslarına Saruhanlı Ziraat Odası Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Başkan Ergün’e Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP KAÇEP İlçe Didem Anat, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Jale Aslan, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları eşlik etti. Başkan Ergün, Ziraat Odası Başkanlığı önünde büyük bir ilgiyle karşılandı. “SONUNA KADAR SİZİN YANINIZDAYIZ” Başkan Ergün’ü, üreticiye sağladığı destekler nedeniyle çiftçi dostu başkan ilan eden Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “1973'te kurulan odamıza ilk defa bir belediye başkanı geliyor. Allah sizden razı olsun. Biz sizden çok memnunuz. Sizin sayenizde ekipmanlarımız güçlendi. Sonuna kadar sizin yanınızdayız. Allah razı olsun. Çiftçimize her fırsatta söylüyorum Cengiz Başkan, bizlere destek verdikçe veriyor. Biz de üreticilerimizle birlikte 31 Mart’ta sizlere desteğimizi vereceğiz” dedi. Okur, konuşmasının ardından Başkan Ergün’e, Türk bayrağı ve teşekkür plaketi hediye etti. Üretimin önemine değinen Başkan Ergün, “Üretim olmadan ülke ekonomisi kalkınamaz. Bu bilinçle üreticiye olan desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

“GÖNÜL BAĞIYLA HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK” Oda başkanları ile bir arada bulunmaktan dolayı mutluluğunu paylaşan Başkan Ergün, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla kere daha Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildim. Kendilerine şahsım adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakının gücü ve gönül bağımızla ilçemizde hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

“Pahalı Su” Algısına Karşı Ziraat Odası Başkanı Konuştu

Kamuoyunda Manisa’da suyun pahalı olduğuna yönelik asılsız iddialar hakkında da görüşlerini paylaşan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Manisa’da baraj yok. Diğer illerde barajlar var. Manisa’ya tüketilen suyun bir maliyeti var. Bunun üzerinde durulması lazım” dedi.

“ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNE BAKSINLAR” Okur'un ardından konuşan Başkan Ergün de, bu eleştirilerde bulunanlar Türkiye'nin en pahalı suyu Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerinde ifadelerinde bulunarak, “17 ilçe 1088 mahallede MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet vermektedir. Manisa’mızın tamamında 2200 tane sondaj çalışıyor. Artık su da derinden çıkıyor. Bununla birlikte ayda ortalama 50 milyon elektrik maliyeti var. Su fiyatını bu anlamda ilk olarak enerji maliyeti belirliyor. İkinci olarak yatırım maliyeti. Göreve geldiğimizde işletilmeyen 13 tane atık su arıtma tesisi vardı. Geleceğimizi, ovalarımızı korumak için 13 tane atık su arıtma tesisimizle birlikte Manisa’mızda 23 tane tesisi hizmet verir hale getirdik. Bunların da yüksek işletme maliyeti var. 660 bin abone var. Köylerimiz, beldelerimiz gibi düşük rakamlı kullanımda bulunan abonelerimiz var. Öte yandan 265 mahallemizin alt ve üst yapısını yeniledik. Saruhanlı'da da 18 mahallemizin komple altyapısını yenilemişiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın sağlıklı su kullanımı için bu yatırımları da yapmak zorundayız. Gönlümüz tabi ki vatandaşlarımızın daha düşük fiyatlı su tüketimini ister. Öte yandan su pahalı algısı oluşturmak isteyenler en pahalı su sıralamasında ilk 3'te Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Önce kendi belediyelerine baksınlar” dedi.