Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’da hayata geçirilecek dev projelerin hızlandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Projelerin detayları hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgiler aktaran Başkan Cengiz Ergün, gösterdiği ilgi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’da gerçekleştirdiği miting sonrasında Manisa Valiliği’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Manisa’da hayata geçirilecek dev projeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Batı Kışla’nın taşınması ve yerine yapılacak olan 100. Yıl Parkı ve Millet bahçesi projesi, Karayolları tarafından yapılacak olan Gediz Kavşağı projesi ile Muradiye Mahallesi’ne Karayolları tarafından yapılacak olan 3 adet katlı kavşak projeleri ile ilgili bilgi aktardı. Başkan Ergün, projelerin ve ihale süreçlerinin hızlandırılması hususunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz ederek, gösterdiği ilgi nedeniyle de teşekkür etti.