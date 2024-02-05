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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizde yıkımlara neden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle andı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı anma mesajında şunlara yer verdi: “6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin acısı, hala yüreğimizde taze. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde ciddi yıkıma neden olan ve Asrın Felaketi olarak nitelendiren bu büyük acı, ülkece hepimizi derin yasa bürümüştür. Binlerce insanımızı yaşamdan koparan, çok sayıda insanımızı yaralayan ve evsiz bırakan bu büyük felaketin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz, araç ve ekipmanlarımızla arama-kurtarma çalışmaları, enkaz kaldırma ve yaraların sarılması noktasında ilk andan itibaren devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Bizler millet olarak bir ve beraber oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu zor günleri de Allah’ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Devletimiz, tüm kurumları ve imkanlarıyla yaraların sarılması, yıkım yaşanan şehirlerin yeniden inşası noktasında yoğun bir gayret sarf ediyor. Bu noktada bizler de tüm gayretimizle devletimizin yanındayız. Bu duygularla Kahramanmaraş depremleri başta olmak üzere, afetlerde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yüce Allah, bizlere bir daha böylesi büyük acılar yaşatmasın diyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan ve beladan korusun.”