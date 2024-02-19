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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediyesi’ne ziyarette bulundu. İlçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunulan ziyarette ilçeye yeni müjdeler de verildi. Başkan Cengiz Ergün, daha sonra Gölmarmara’da faaliyet gösteren meslek odalarının başkanları ile de bir araya geldi. MANİSA (İGFA) - Haftanın ilk gününde Gölmarmara’da bir takım temaslarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediyesi’ne de ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Kamil Öz ve belediye personelleri tarafından çiçekle karşılanan Başkan Ergün’e ziyaret esnasında MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, MHP İlçe Başkanı Şakir Can, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Yazıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Tekin, KAÇEP Başkanı Zeynep Balkaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Yıldırım eşlik etti. Gölmarmara’da hayata geçirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Gölmarmara’ya yeni müjdeler verildi.

BAŞKAN ERGÜN’E TEŞEKKÜR ETTİ Ziyarette konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Gölmarmara’ya büyük müjdeleri var. İsmetpaşa Mahallesi Selanik, Yenişehir ve Ulus sokaklarında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Diğer tarafından İhsaniye Mahallesi 500 sokak ile Yeniköy, Beyler, Çömlekçi, Hıroğlu, Kılcanlar, Yunuslar, Taşkuyucak, Çamköy Mahallelerinin Gölmarmara’ya ulaşımı yapılan yolu genişletiliyor. Ayrıca Değnekler mahallesinin de kanalizasyon sorunu halloluyor, Cengiz Başkanımız talimatlarını verdi. İlçemize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi. “İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN” Çalışmaları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Atatürk Mahallesi Şehit Ali Rıza Akbaş caddesinde ekiplerimiz çalışıyor. Orada sıcak asfalt çalışmalarının bitmesinin ardından İsmetpaşa Mahallesine başlayacağız. Bir haftalık bir sürede bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. ODA BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Gölmarmara ilçe ziyaretinde oda başkanlarıyla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Cengiz Ergün, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeleri de anlattı.