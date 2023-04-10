MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MYK Üyesi ve Milletvekili Adayı Ali Uçak ile MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyaret gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak ile MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner’i ağırladı.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı.

Gündeme ilişkin konular üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ülkemize hayırlı olması temenni edildi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Ergün, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MYK Üyesi Ali Uçak’a milletvekili adaylıklarının hayırlı olmasını ve başarı dileklerini iletirken, 14 Mayıs seçimlerinin de ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diledi.