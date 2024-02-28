Geride kalan 15 yıllık sürede 1060 büyük projeyi Manisa’ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesinde hayata geçirilecek olan Spilkent Toplu Konut Projesi’nin ilk etap tanıtımını 29 Şubat Perşembe günü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. MANİSA (İGFA) - İl genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projelerini tanıtmaya bir bir devam ediyor. Geride kalan 15 yıllık görev süresinde 1060 büyük projeyi Manisalılara kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa için büyük önem arz eden toplu konut hamlelerinden bir tanesi olan Spilkent Toplu Konut Projesi’nin tanıtımını gerçekleştirecek. Şehzadeler ilçesi sınırları içerisinde 177 hektarlık bir alanda planlanan Spilkent Projesi ile 15 bin konutluk bir yaşam alanının oluşturulacağını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dev projenin ilk etabı olan 1442 konutluk sosyal konut projesinin tanıtımını 29 Şubat Perşembe günü saat 13.00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Başkan Ergün, Spilkent Toplu Konut Projesi tanıtım toplantısına tüm Manisalıları davet etti.

