Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafa hayırlı işler dileyen, vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Ergün, yeni hizmet döneminde hayata geçirilecek projeleri anlattı. MANİSA (İGFA) - Cumartesi gününü Muradiye Mahallesi’ne ayıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Ergün’e, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Muradiye Eski Belediye Başkanlarından Münir Kibar, Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Muradiye Mahallesi girişinde ilgiyle karşılanan Başkan Ergün, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleşti. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Ergün, yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Esnaf ve vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Ergün'e, Muradiye Mahalle sakinleri 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek sözü verdi.