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Saruhanlı Engelliler Derneği Başkanı Kazım Uysal ve Dernek Yönetimi ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı, engelli bireylerin taleplerini dinlendi. Başkan Ergün, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı, Saruhanlı Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Ergün’e, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP KAÇEP İlçe Başkanı Didem Anat, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Jale Aslan eşlik etti. Dernek Başkanı Kazım Uysal ve engelli bireylerle bir araya gelen Başkan Ergün ve Cıllı, yakından ilgilenerek, talepleri dinledi. Başkan Ergün, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması için çalışacaklarını belirtti.