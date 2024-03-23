Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt’un Şehitler Mahallesi’nde düzenlediği iftar programına katıldı.MANİSA (İGFA) - Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, Şehitler Mahallesi’nde iftar programı düzenledi. Programa MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, mahalle muhtarları ve muhtar adayları, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı. İftar topunun patlamasıyla birlikte eller hep birlikte semaya açılarak dualar okundu ve oruçlar açıldı. Programda bir konuşma yapan Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, iftara katılanlara teşekkür ederek, oruçların ve duaların kabul olmasını temenni etti. İftar programının ardından Başkan Ergün ve Yavuz Kurt, mahalleli çocuklara top ve kırtasiye seti armağan etti.