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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, 2024-209 hizmet dönemi projelerini, düzenleyeceği tanıtım toplantısında Manisalılarla paylaşacak. 16 Şubat Cuma günü, saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek proje tanıtım toplantısına tüm Manisalıları davet eden Başkan Ergün, “Yeni dönemde de şehrimizi geleceğe taşıyacak proje ve hizmetlerimizi, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim sevdamız Manisa” dedi.MANİSA (İGFA) - Başkan Ergün, Tüm Manisalıları Atatürk Spor Salonu’na davet etti. 2009 yılından bu yana hayata geçirdiği birbirinden önemli proje ve hizmetlerle Manisa’yı değiştiren ve geliştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, 2024-2029 dönemi için hazırladığı projeleri, düzenleyeceği organizasyonla Manisa kamuoyuna açıklayacak. 16 Şubat Cuma günü, saat 17.00’de gerçekleşecek proje tanıtım toplantısında, Manisalılar şehri gelecekte bekleyen yenilikleri ve yatırımları ilk ağızdan öğrenmiş olacak. Başkan Ergün, proje tanıtım toplantısında ulaşımdan sosyal alanlara, toplu konut projelerinden kavşaklara, barajlardan kreşlere kadar, çok sayıda önemli projesini Manisalılara anlatacak. 16 Şubat Cuma günü, saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda düzenleyecekleri proje tanıtım toplantısına tüm Manisalıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yeni dönemde de şehrimizi geleceğe taşıyacak proje ve hizmetlerimizi, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlk günkü aşk ve heyecanımızla hizmetlerimiz devam edecek. Çünkü bizim sevdamız Manisa” dedi.