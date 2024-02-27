Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önümüzdeki dönemde 5 ilçeye gençlik merkezi projesi kazandıracaklarını duyurdu. Başkan Ergün; Soma, Ahmetli, Demirci, Gölmarmara’ya Gençlik Merkezi, Büyükşehir, MASKİ Hizmet Binası ve MABEM, Köprübaşı’na Gençlik Merkezi, Koordinasyon Merkezi, Çok Amaçlı Salon ve Yeraltı Otoparkı yapacaklarını müjdeledi. MANİSA (İGFA) - 15 yıllık görev süresi boyunca 1060 büyük projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni döneme yönelik projelerini de açıklamaya devam ediyor. Başkan Ergün, yeni dönemde her yaştan Manisalıya hizmet edecek proje ve yatırımları ile vatandaşların refahı ve mutluluğu için çalışmalarını sürdürecek. Bu doğrultuda yeni dönemde şehre kazandıracağı projeleri bir bir açıklayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 5 ilçeye daha Gençlik Merkezi kazandıracaklarını duyurdu. Başkan Cengiz Ergün, “Soma, Ahmetli, Demirci, Gölmarmara ilçelerimizde Gençlik Merkezi, Büyükşehir, MASKİ Hizmet Binası ve MABEM; Köprübaşı Gençlik Merkezi, Koordinasyon Merkezi, Çok Amaçlı Salon ve Yeraltı Otoparkı kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah vatandaşlarımızın takdirleri ve teveccühleri ile önümüzdeki dönemde de il genelindeki hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.