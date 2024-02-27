Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Kızılay Derneği işbirliğinde, Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilecek olan Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi projesinin yakın zamanda temelinin atılacağının müjdesini verdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Geride kalan 15 yıllık görev süresi kapsamında vatandaşlar için 1060 büyük projeyi hayata geçiren Başkan Ergün, yeni dönemde de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelere imza atmaya hazırlanıyor. Yapılan çalışmalar ile vatandaşların önceliklerinin belirlendiği ve bu yönde projelerin tek tek hayata geçirileceğinin altını çizen Başkan Ergün, yeni dönem projeleri arasında Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi Projesi olduğunu ifade ederek, Türkiye Kızılay Derneği işbirliği ile Yunusemre ilçesinde Keçiliköy Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilecek olan Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin 74 oda ve 117 yatak kapasiteli olduğunu söyledi. Başkan Ergün, “Projenin bir kısmı huzurevi olarak diğer kısmı ise Alzheimer Gündüz Bakım Evi olarak tasarlanmıştır. Kısa süre içinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından inşaatına başlanacak olan projemizde, büyüklerimiz kendini ev ortamında gibi hissedecek. Günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve sosyal alanlarda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir projeyi hayata geçireceğiz. Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.