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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm Manisalıların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, şunlara yer verdi: “Sözlerime, bizleri Miraç Kandili’ne ulaştıran yüce Allah’a şükürlerimizi sunarak başlamak istiyorum. Bu mübarek gecede Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Allah katına çıkmış ve bu kutlu yolculuğundan müjdelerle dönmüştür. Namazın 5 vakit olarak düzenlenmesi ve şirk koşmayan herkesin cennetle müjdelendiği bu kutlu yolculuğun biz Müslümanlar için önemi büyüktür. Bu mübarek gecede dargınlıkların ve küskünlüklerin son bulması, dünya genelinde savaşların, açlık ve yoksulluk gibi olumsuzlukların son bulması en büyük duamızdır. Bu duygularla mübarek Miraç Kandili’nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.”