Cuma gününü Köprübaşı ilçesine ayıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilçe girişinde coşkuyla karşılandı. Onlarca Köprübaşılı tarafından karşılanan Başkan Ergün'ü ilçe sakinleri sevgiyle kucakladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe programına Köprübaşı ilçesiyle devam etti. Başkan Ergün ilçe girişinde onlarca Köprübaşılı'nın yanı sıra Köprübaşı Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Hamza Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ali Korucu, KAÇEP İlçe Başkanı Gülay Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Bal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Enver Çetin, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Demir tarafından karşılandı. Davul zurnalarla onlarca İlçe sakini tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Ergün'e ilgi oldukça büyüktü. Kendini sevgiyle karşılayan onlarca İlçe sakiniyle tokalaşan Başkan Ergün, Köprübaşı programına başladı.

Kaynak: igf