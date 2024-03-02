Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalı gençlere yönelik heyecan uyandıracak yeni bir çalışmayı müjdeledi. Başkan Ergün, “Sizler için proje üretmekten, yaşamınıza değer katacak çalışmaların altına imza atmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi de sizler için GENÇ MANİSA KART ile başlayarak yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sürprizlerimize hazır mısınız” notuyla başlattıkları çalışmayı duyurdu.MANİSA (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerde gençlere yönelik çalışmaları da unutmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalı gençler için başlatılacak yeni bir çalışmanın müjdesini verdi. Gençlerde heyecan uyandıran duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Ergün, “Sizler için proje üretmekten, yaşamınıza değer katacak çalışmaların altına imza atmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi de sizler için GENÇ MANİSA KART ile başlayarak yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sürprizlerimize hazır mısınız?” notunu paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşımın detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtilirken, Genç Manisa Kart ile gençler için yeni fırsatların, renkli etkinliklerin, konserlerin, festivallerin, ücretsiz imkanların ve birçok detayın düşünüldüğü ifade edildi.